İran’ın Vatikan Büyükelçisi, yeni Papa 14. Leo ile görüştü

İran’ın Vatikan Büyükelçisi Muhammed Hüseyin Muhtari, Vatikan’da görev yapan diplomatlarla birlikte Papa 14. Leo ile görüştü.

Papa’ya yeni görevinden dolayı tebriklerini ileten Muhtari, Vatikan’ın yeni liderliği döneminde İran ile Vatikan arasında kültürel, dini ve diplomatik ilişkilerin gelişmesini umduklarını ifade etti.

Papa 14. Leo, bu yılın barışa adanmış kutsal bir yıl olduğunu hatırlatarak, çatışmaların geride bırakılması ve adalet, hakikat ve barış temelinde ortak bir gelecek inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Papa Leo XIV, önceki ismiyle Kardinal Robert Francis Prevost, Papa Francis’in vefatının ardından 8 Mayıs 2025’te Katolik Kilisesi’nin 267. lideri olarak seçilmişti. Resmi göreve başlama töreni 18 Mayıs’ta yapılacak.