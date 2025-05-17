İran Kültür Bakanı, Papa 14. Leon’un yemin törenine katılacak

İran’ı temsilen Kültür Bakanı Seyyid Rıza Salıhi Emiri, Katolik dünyasının yeni lideri Papa 14. Leon’un yemin törenine katılmak üzere Vatikan’a gidecek.

İran’ın Vatikan Büyükelçisi Muhammed Hüseyin Muhtari, bakanın ayrıca Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın tebrik mesajını Papa’ya ileteceğini ve Vatikanlı yetkililerle kültürel ve dini işbirliğini görüşeceğini belirtti.

Papa Leo XIV, önceki ismiyle Kardinal Robert Francis Prevost, Papa Francis’in vefatının ardından 8 Mayıs 2025’te Katolik Kilisesi’nin 267. lideri olarak seçilmişti. Resmi göreve başlama töreni 18 Mayıs’ta yapılacak.