Savunma Bakanlığı, Bender Abbas'taki patlama ile ilgili iddiaları yalanladı

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Reza Talainik, Bender Abbas Şehid Recai Limanı'ndaki patlama ile ilgili açıklamada bulunarak, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

General Talainik, olay yerinde askeri kargo bulunmadığını belirterek, ''Yangın çıkan bölgede ve Şehit Recai Limanı'nda askeri yakıt veya askeri amaçlı herhangi bir ithalat veya ihracat yükü olmadı" dedi.

Batı medyasında yer alan sahte haberlerin psikolojik savaş kapsamında servis edildiğini kaydeden General Talainik, ''Olayın gerçek sebepleri uygun zamanda ilgili yetkililer tarafından kamuya açılanacaktır.'' diye konuştu.