Lavrov'dan İran-ABD görüşmelerine dair yeni açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerikan televizyon kanalı CBS'e verdiği röportajda gündemdeki konuları değerlendirdi.

Tahran ile Washington arasında dolaylı olarak yürütülen görüşmelere dair Lavrov, ''ABD ile İran arasında başlatılan müzakere sürecini memnuniyetle karşılıyoruz. Eğer taraflar bunun böyle olabileceğine inanıyorsa biz yardımcı olmaya hazırız, bunu da biliyorlar.'' dedi.

Lavrov, Rusya'nın Ukrayna ordusu ve yabancı paralı askerler tarafından kullanılan hedefleri vurmaya devam edeceğini belirtti.

'Rusya her zaman diyaloğa hazır olan insanlarla görüşmekten yanadır’

Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılabilecek olası görüşmenin tarihine ilişkin değerlendirmede bulunan Lavrov, liderlerin takvimlerini kendileri belirlediğini, bununla birlikte Rus tarafının her zaman diyaloğa hazır kişilerle görüşmekten yana olduğunu vurguladı.

“Başkanlar kendi kaderlerinin ve takvimlerinin efendileridir. ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ortasında bir seyahat planladığını ve o tarihten sonrası için bir tarih önereceğini söylediğini duymuştum. Buna ekleyecek başka bir şeyim yok” diyen Lavrov, Rus tarafının her zaman diyaloğa hazır olan kişilerle görüşmekten yana olduğunu ve bunu Rus liderin de defalarca vurguladığını sözlerine ekledi.