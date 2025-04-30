Paşinyan'dan Ayetullah Hamanei'ye taziye mesajı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İran’ın Bandar Abbas kentindeki Şehit Recaei Limanı’nda meydana gelen patlama sonucu masum sivillerin hayatını kaybetmesi nedeniyle İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’ye ve Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’a ayrı ayrı taziye mesajı gönderdi.

İslam Devrimi Lideri'ne iletilen mesajda Başbakan Paşinyan, Bandar Abbas’taki limanda meydana gelen patlamada masum sivillerin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Bu acı verici olay karşısında İran halkına destek ve dayanışma mesajı ileten Paşinyan, yaralılara acil şifalar diledi.

İran Cumhurbaşkanı’na gönderilen taziye mesajında ise Paşinyan, patlamanın yol açtığı can kayıpları ve yaralanmalar nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Hem şahsı hem de Ermenistan halkı adına İran halkına başsağlığı dileklerini iletti. Mesajda ayrıca, kurbanların ailelerine destek ve dayanışma bildirildi, yaralılara hızlı bir iyileşme temennisinde bulunuldu.