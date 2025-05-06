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6 May 2025 11:07

İran Kızılayı Başkanı, Şehit Recai Limanı’ndaki yangının sebebini açıkladı

İran Kızılayı Başkanı, Şehit Recai Limanı’ndaki yangının sebebini açıkladı

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, Şehit Recai Limanı’nda meydana gelen yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, Şehit Recai Limanı’nda meydana gelen yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yangının kasıtlı olmadığını belirten Kulivend “İlk kıvılcım bir forkliftten çıktı. Eğer orada bir yangın söndürme aracı bulunsaydı, bu yangının yayılması kolaylıkla engellenebilirdi. Bu olay kazara meydana geldi. Ancak sivil savunma birimleri daha iyi denetim sağlamış olsaydı, bu denli büyük kayıplar yaşanmazdı,” dedi.

Yetkili ayrıca İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade’nin, yangının söndürülmesi için tek bir telefonla İlyuşin tipi yangın söndürme uçağını bölgeye yönlendirdiği bildirildi.

News ID 1926670

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