Pakistan’dan Hindistan’a uyarı

Reuters’a göre, Pakistan Savunma Bakanı Muhammed Asif, Keşmir saldırısı sonrasında Pakistan ile Hindistan arasındaki gerginliğin artması üzerine yaptığı açıklamada, Hindistan’ın suyun yönünü değiştirme veya Pakistan’a akışını durdurma amacıyla inşa edeceği her türlü yapının yıkılacağını belirtti.

Hindistan’ın kontrolündeki Keşmir’de, turistlere yönelik "Pehlgam" bölgesinde düzenlenen saldırının ardından, Hindistan komşusu Pakistan’ı bu olaya karışmakla suçladı ve İslamabad ile 65 yıldır yürürlükte olan su anlaşmasını askıya aldı. Bu anlaşma, Pakistan’daki tarım alanlarının yüzde 80’ine su temin edilmesini garanti ediyordu.

Hindistan, Pakistan’ın “sınır ötesi teröre verdiği desteği ikna edici ve geri dönülmez biçimde bırakmadığı sürece” bu askıya almanın devam edeceğini açıkladı.

Yeni Delhi, Keşmir’deki saldırıyı gerçekleştiren üç saldırgandan ikisinin Pakistanlı olduğunu iddia etti. İslamabad ise bu suçlamaları tamamen reddetti ve suyun akışının durdurulması ya da yönünün değiştirilmesine yönelik her türlü eylemin “savaş ilanı” anlamına geleceğini vurguladı.

Asif konuyla ilgili olaraki, “Bu eylem, Pakistan’a yönelik bir saldırı anlamına gelir. Dolayısıyla böyle bir yapı inşa ederlerse, Pakistan bunu yok edecektir” dedi.

Pakistan Savunma Bakanı ayrıca, “Saldırı ve işgal sadece top atışı ya da silahla olmaz; bunun birçok şekli vardır. Bunlardan biri de suyun kesilmesi veya yönünün değiştirilmesidir ki bu, açlık ve susuzluktan ölümlere yol açabilir” ifadelerini kullandı.

Pakistanlı üst düzey savunma yetkilisi, geçtiğimiz hafta Hindistan’ın kontrolündeki Keşmir’de turistlere yönelik düzenlenen saldırının ardından, iki nükleer güç arasında artan gerginliğe dikkat çekerek “Yeni Delhi’nin İslamabad’a askeri saldırısı her an gerçekleşebilir” açıklamasında bulunmuştu.