İngiltere’de üç İran vatandaşına terör suçlaması

İngiliz polisi, terörle mücadele kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda üç İran vatandaşının Ulusal Güvenlik Yasası çerçevesinde suçlandığını duyurdu.

Birkaç gün önce de İngiliz polisi, terörle mücadele gerekçesiyle üç İran vatandaşını gözaltına aldığını açıklamıştı.

Daha önce ise terör saldırısı hazırlığı iddiasıyla dört İranlı’nın da aralarında bulunduğu beş kişi, terörle mücadele ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Gözaltılar, İngiltere’nin batısındaki Londra, Manchester, Rochdale ve Stockport şehirlerinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında yapıldı.