Hindistan ve Pakistan'ın askeri güç karşılaştırması

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan, askeri gücüyle de dikkat çekiyor. Ülkede aktif ordu personeli sayısı 1 milyon 460 bini buluyor.

Hindistan ordusunda 1 milyon 237 bin kara, 75 bin 500 donanma, 149 bin 900 hava ve 13 bin 350 sahil güvenlik personeli görev yapıyor.

Pakistan ordusu ise daha az askeri personele sahip. Pakistan Ordusunun 700 bin askeri var. Bunların 560 bini kara, 70 bini hava, 20 biniyse donanma personeli.

Konvansiyonel silahlar açısından Hindistan, 9 bin 743 top ve 3 bin 740 tank ile önemli bir avantaja sahip. Pakistan ordusunun envanterinde ise 4 bin 619 top ve 2 bin 537 tank yer alıyor.

Hava gücü konusunda Hindistan'ın üstünlüğü devam ediyor. Hindistan'ın 730 savaş uçağı bulunurken, Pakistan'ın ise savaş uçağı sayısı 452.

Donanma gücü açısından Hindistan'ın 16 denizaltısı, 11 muhribi, 16 fırkateyni bulunuyor. 2 de uçak gemisi var. Pakistan ise 8 denizaltıya ve 10 fırkateyne sahip.

Hem Pakistan hem Hindistan'ın ellerindeki en büyük kozsa nükleer silahlar.

Hindistan'ın 172 nükleer başlığı bulunurken, Pakistan 170 nükleer başlığa sahip.

Hindistan, "ilk kullanmama" doktrinini benimserken; Pakistan, "tam spektrumlu caydırıcılık" stratejisini uyguluyor.

Kaynak: Timeturk