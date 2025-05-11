Tunus'ta, Siyonist İsrail protesto edildi

Arap medyasına göre Tunus'ta, Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.
Filistin ve Tunus bayrakları taşıyan onlarca kişi, İsrail'in saldırılarını protesto ederek Filistin'e destek sloganları attı.
Tunuslu vatandaşlar, Gazze halkına yönelik soykırımın ve aç bırakma politikasının sona erdirilmesini talep etti.
Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 810'a yükseldiği bildirildi.
Ölenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklar olduğu belirtiliyor.
7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik hiçbir hedef gözetmeyen ağır bir bombardıman başlatan İsrail rejimi, 27 Ekim tarihinde bölgeyi karadan işgal etmeye başlamıştı.
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