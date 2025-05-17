Pezeşkiyan: Yasal haklarımızdan asla geri adım atmayacağız

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin 86. filosunun İran karasularına geri dönmesinin ikinci yıldönümü münasebetiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Trump’ın gerçekleştirdiği Ortadoğu turunda yaptığı iddialara tepki göstererek, “Trump’ın İran milletine karşı sözlerine kimse inanmıyor. Bir yandan barış ve huzurdan bahsederken diğer yandan insanları savaşla tehdit ediyor.” dedi.

Pezeşkiyan, “İnsan hakları savunucusu olduğunu iddia eden Trump, Gazze'de 60 bin kişiyi katleden, halkın yiyecek ve suya erişimini engelleyen İsrail'i destekliyor. Hiçbir özgür insan, totaliterlerin ülkesi adına kararlar almasını kabul etmez” ifadelerinde bulundu.

İran’ın savaş yanlısı değil, müzakere ve diyalog yanlısı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Tehditten korkmuyoruz ve yasal haklarımızdan asla geri adım atmayacağız” ifadesini kullandı.

20 Eylül 2022 tarihinde dünya turuna çıkan 86. deniz filosu, 17 Mayıs 2023'te İran karasularına girmiştir. İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin 86. filosu, ilk kez 213 günde dünya turu yapmıştır.