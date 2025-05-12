Erakçi’den Avrupa’ya “Snapback” uyarısı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, Snapback mekanizmasının kötüye kullanılmasının ciddi sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıda bulundu.

Bakan Erakçi paylaşımında, “İran tutumunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Biz, nükleer anlaşma imzacısı tüm tarafları "snapback" mekanizmasının herhangi bir şekilde kötüye kullanılmasının, yalnızca Avrupa'nın anlaşmadaki rolünün sonu anlamına gelmeyecek, aynı zamanda geri dönüşü olmayan bir gerginliğin tırmanmasına da yol açabilecek sonuçlar doğuracağı konusunda resmen uyardık” ifadesini kullandı.

Erakçi, üç Avrupa ülkesinin (Fransa, Almanya ve İngiltere) bu çıkmazın neden bu noktaya geldiğini sorgulaması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Erakçi ayrıca, “Rusya ve Çin ile yaptığımız son görüşmelerin ardından Paris, Berlin ve Londra’yı ziyaret ederek, ilişkilerde yeni bir sayfa açma yönündeki isteğimi dile getirdim. Bu girişim, dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde ön görüşmelerin yapılmasına yol açtı. kırılgan ama umut verici bir başlangıç. Ancak zaman hızla geçiyor” diye kaydetti.

Erakçi paylaşımının devamına, “Bu kritik ana nasıl yanıt vereceğimiz, İran ile Avrupa arasındaki ilişkilerin geleceğini birçok kişinin düşündüğünden çok daha derin bir şekilde şekillendirecek. İran, gidişatı değiştirmeye hazır. Avrupalı ortaklarımızın da aynı iradeye sahip olmasını umuyoruz” ifadesini ekledi.