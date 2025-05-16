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16 May 2025 12:03

İranlı ve Avrupalı heyetler nükleer görüşme için İstanbul'da (+Video)

İranlı ve Avrupalı heyetler nükleer görüşme için İstanbul'da (+Video)

İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer konulu görüşmelerin yapılacağı İran Başkonsolosluğu'na heyetlerin girişleri başladı.

İran ve üç Avrupa ülkesi, bugün İstanbul’da bir araya gelerek 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma (JCPOA) hakkında görüşmeler yapacak.

İstanbul'daki toplantı bakan yardımcıları seviyesinde olacak.

İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer konulu görüşmelerin yapılacağı İran Başkonsolosluğu'na heyetlerin girişleri başladı.

Diplomatlara göre, bu görüşmeler, İran ile ABD arasında yapılacak 5. tur müzakerelerinden önce tarafların pozisyonlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Geçmişte Avrupa taraflarının engellemeleri, İran’a yönelik yaptırımlar ve tehditler nedeniyle müzakereler durmuştu. Ancak İran’ın kararlı tutumu ve ABD ile süren müzakereler sonrasında, Avrupa ülkeleri iletişim kanallarını açık tutmayı tercih etti.

News ID 1926933

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