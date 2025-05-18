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18 May 2025 18:18

"Zekeriya Sinvar Şehit oldu" iddiaları yalanlandı

"Zekeriya Sinvar Şehit oldu" iddiaları yalanlandı

El Cezire televizyon kanalı, Hamas Siyasi Büro Başkanı Şehit Yahya Sinvar’ın kardeşi Zekeriya Sinvar’ın şehit olmadığını ancak aldığı ağır yaralardan dolayı durumunun kritik olduğunu duyurdu.

 El Cezire muhabiri, Şehit Yahya Sinvar’ın kardeşi Zekeriya Sinvar’ın hâlâ hayatta olduğunu açıkladı.

El Cezire muhabiri, doktorların Zekeriya Sinvar’ın şehit olduğunu duyurmasının ardından yaşamsal belirtilerin görülmesi üzerine yeniden hayata döndürüldüğünü ve şu anda durumunun kritik olduğunu ifade etti.

Filistinli medya kuruluşları ise,  Zekeriya Sinvar’ın dün gece ailesiyle birlikte Siyonist rejimin Nuseyrat kampına düzenlediği saldırılarda şehit olduğunu bildirmişti.

“Ebu Yahya” lakaplı Zekeriya İbrahim Hasan Sinvar, 7 Mart 1965’te Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kampında doğmuş ve Filistin İslam Üniversitesi’nde çağdaş tarih profesörü olarak görev yapmıştı.

News ID 1927000

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