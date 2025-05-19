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19 May 2025 14:03

İran ile Irak dışişleri bakanları Tahran'da bir araya geldi

İran ile Irak dışişleri bakanları Tahran'da bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran'da Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran Diyalog Forumu (TDF) katılmak üzere İran'da bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Abbas Erakçi-Fuad Hüseyin görüşmesinin içeriğine dair detay paylaşılmadı.

Tahran Diyalog Forumu dün Dışişleri Bakanlığı Siyasi Araştırmalar Merkezi'nde İranlı ve yabancı yetkililerin katılımıyla başladı.

Bu forum, 53 ülkeden üst düzey yetkililerin, Fasr Körfez'ine kıyıdaş ülkelerden bakanların ve BM temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 200 heyetin katılımıyla gerçekleşmektedir.

News ID 1927026

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