İran-ABD görüşmelerinin beşinci turu Roma'da yapılacak

Amerikan Wall Street Journal dergisinin iddiasına göre İran-ABD görüşmelerinin beşinci turu bu hafta sonu İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak.

İran Dışişleri Bakanlığı bünyesinde düzenlenen Tahran Diyalog Forumu'nda konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkenin nükleer programına ilişkin, uluslararası endişeleri gidermeye ve ABD ile dengeli bir anlaşmaya hazır olduklarını söyledi.

ABD ve İran, Tahran’ın nükleer programına dair anlaşmazlıkları ele almak üzere Umman’ın başkenti Maskat’ta bir araya geldi. Üç saat süren toplantı sonrasında taraflar, müzakerelere devam etme konusunda uzlaşma sağladı. Görüşmelere İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katıldı. Ummanlı arabulucuların katkısıyla yürütülen müzakerelerde, tarafların pozisyonlarını daha iyi kavramak için diyaloğun devam etmesi gerektiği belirtildi.

İranlı yetkililer ülkenin nükleer programının hukuki ve yasal temellere dayandığını savunuyor.