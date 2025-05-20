Tahran'da kritik toplantı: Türkmenistan ile ticaret 3 milyar dolara çıkacak

18. İran-Türkmenistan Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlendi.

Toplantıya İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov başkanlık etti.

İranlı bakan toplantının ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret hacmi için 2028'e kadar 3 milyar dolar hedefi belirlendiğini söyledi ve ''Hazırlanan ticaret yol haritasına göre İran ve Türkmenistan, ticaret hacmini artırmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz yılki ticaret hacmi 600 milyon dolar oldu. Önceki ortak komisyon toplantısından bu yana iki ülke arasındaki ilişkilerde olumlu sonuçlar elde edildi.'' dedi.

Ferzane Sadık, "Ulaştırma ve transit konusunda stratejik bir anlaşmaya varıldı ve iki ülke arasındaki kargo transit kapasitesini 2028 yılına kadar 20 milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

Enerji sektöründe de ilişkilerin en iyi seviyede olduğunu vurgulayan İranlı bakan, Türkmen gazının İran üzerinden Türkiye'ye ihracatı konusunda önemli bir anlaşmaya varıldığını söyledi.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı, Türkmenistan'a doğalgaz boru hattı projesinin hayata geçirileceği duyurdu.