Pezeşkiyan: Türkmenistan ile enerji işbirliğini güçlendirmek istiyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Tahran’da bulunan Türkmenistan Dışişleri Bakanı Reşid Meredov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Pezeşkiyan, İran’ın komşularıyla, özellikle Türkmenistan’la, çok yönlü ilişkileri geliştirmeye istekli olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan, İran'ın Türkmenistan gazının takas yoluyla bölge ülkelerine sevkiyatı için yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran ile Türkmenistan arasında kurulacak doğalgaz boru hattının, iç tüketim, ihracat ve swap amaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanıp inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.

Pezeşkiyan ayrıca, doğalgaz alanındaki işbirliğinin yanı sıra, ekonomi, kültür, yatırım, ulaşım, transit geçiş ve diğer alanlarda Türkmenistan’la ortak işbirliğini geliştirmek istediklerini belirtti.

Türkmenistan hükümetine Hazar Denizi Zirvesi'ne ev sahipliği yapma yönündeki çabalarına teşekkür eden Pezeşkiyan, Hazar Denizi’nin bölge ülkeleri için büyük bir çevresel ve doğal değer taşıdığını, bu nedenle ekolojik ve iklimsel şartlarının korunmasının tüm bölge için çevresel sağlığın garantisi anlamına geldiğini vurguladı.