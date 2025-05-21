İran, Uluslararası Palermo Sözleşmesi’ne resmen katıldı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a gönderdiği resmi yazıyla, İran’ın BM Palermo Sözleşmesi’ne katılımına ilişkin yasayı onayladı ve yürürlüğe girmesi için bildirimde bulundu.

Bu yasa, İran Meclisi’nin 25 Eylül 2018 tarihli oturumunda kabul edilmişti. Ancak yürürlüğe girmesi, Anayasa’nın 112. maddesi uyarınca Uzmanlar Meclisi’nin (Maslahat Konseyi) uygunluk onayına bağlıydı. Nihayet, Konsey 14 Mayıs 2025 tarihinde bu katılımı “sistemin maslahatına uygun” olarak değerlendirdi.

Palermo Sözleşmesi, uluslararası organize suçlara karşı ülkeler arası işbirliğini artırmayı hedefleyen küresel bir anlaşmadır.