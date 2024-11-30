İran'dan ŞİÖ'ye ''üçlü toplantı'' teklifi

İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Cebbar Ali Zakiri, bu sene beşincisi Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Ülkeleri Demiyolu Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşma yapan İranlı yetkili, ŞİÖ ülkelerinin demiryolu işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Zakiri, ''İran'ın demiryolu ağı, özel konumu nedeniyle Doğu ve Batı Asya arasında bir bağlantı köprüsü ve aynı zamanda iki önemli kıta olan Avrupa ve Asya arasında bir geçiş noktası olarak değerlendirilmektedir.'' dedi.

''İran, Rusya ve Azerbaycan Toplantısı'' teklifi

ŞİÖ ülkelerine hitap eden Zakiri, tarifeleri eşitlemek ve kargo taşımacılığını artırmak için İran, Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında üçlü bir toplantı yapılmasını önerdi.