Türkmenoğlu'ndan İranlı siyasetçinin Ankara, ziyareti hakkında açıklama

İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Adil Necefzade ve beraberindeki heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ile görüştü.

Türkmenoğlu, Necefzade'nin ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamanın tammetni:

İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Adil Necefzade ve beraberindeki heyet Ankara'yı ziyaret etti. Necefzade TBMM Başkanı ve Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile bir Araya geldi.

Bölgemizin önemli gelişmelere sahne olduğu bu süreçte, Türkiye ve İran’ın yakın istişare ve iş birliği içinde olması, hem bölgesel istikrar hem de ikili ilişkiler açısından zaruridir. Bu kapsamda, 2018 yılında düzenlenen 27. Yüksek Hudut Komisyonu Toplantısı sonrası, 28. toplantının gerçekleştirilmesine yönelik İran tarafının önerisi alınmış olup, gerekli çalışmalarımız devam etmektedir.

Başlatılan Tahran–Van yolcu tren seferleri, bölge halkı tarafından büyük memnuniyetle karşılanmıştır. Bu seferlerin geliştirilerek Ankara’ya kadar uzatılması yönündeki öneriler değerlendirilmeye alınmıştır.

Ulaştırma alanındaki iş birliğine dair olarak, Ulaştırma Karma Komisyonu ile Kara Ulaştırması Karma Komisyonu toplantılarının 16-17 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilmesine yönelik teklifler alınmış, ilgili birimler nezdinde teknik değerlendirmeler sürdürülmektedir.

2025 yılının Türkiye-İran Kültür Yılı ilan edilmiş olması, iki ülke arasında kültürel diplomasi ve halklar arası etkileşimin güçlenmesi açısından son derece değerli bir fırsattır. Bu yılın en etkin şekilde değerlendirilmesine mutabık kalınmıştır.

Ziyaret kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan KURTULMUŞ, Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Nuh YILMAZ ile anlamlı temaslarda bulunulmuş; ayrıca Meclis’teki bazı ihtisas komisyonlarının başkanlarıy la da görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Bu yapıcı temaslar, Türkiye-İran ilişkilerine kurumsal düzeyde yeni iş birliği imkanları kazandırmıştır.

Saygılarımla.