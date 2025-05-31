Cezayir, Rus yapımı S-400 sistemini görücüye çıkardı!

Sputnik'in haberine göre Cezayir ordusu Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma füze sistemlerini ilk defa sergiledi.

Temmuz 2015 ve Eylül 2021 tarihlerinde yine üzeri kamuflaj ile örtülmüş S-400 HSS’lerinin Cezayir’deki bilinmeyen bir limandan indirildiğine dair görüntüler paylaşılmıştı.

2014 yılında ise Rus savunma sanayii şirketi Almaz Antey ve Cezayir Silahlı Kuvvetleri arasında S-400 hava savunma sistemlerinin tedarik edilmesi konusunda anlaşma imzalanmıştı.

S-400 Triumph, Çin, Türkiye, Hindistan ve Belarus tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Sistem, 91N6E radarı ile S bant seviyesinde 600 kilometreye kadar hedef taraması yapabilmektedir. Aynı anda 300 hedefi takip eden sistem, bu hedeflerden 80 adedine aynı anda angaje olabilmektedir.