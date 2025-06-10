Siyonist rejim'den Yemen’e hava saldırısı

Siyonist rejimin Yemen'e yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiği duyuruldu.



El Mesire televizyonu, Siyonist rejime ait savaş uçaklarının Yemen’in Hudeyde kentini hava saldırısıyla hedef aldığını açıkladı.

Konuyla ilgili henüz daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Dün gece, Siyonist rejim Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarına yönelik saldırı planladığını açıklamıştı.

Bu saldırılar, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin mazlum Filistin halkına destek amacıyla yürüttüğü operasyonların etkili olması sonrasında gerçekleşti.