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10 Haz 2025 08:43

Siyonist rejim'den Yemen’e hava saldırısı

Siyonist rejim'den Yemen’e hava saldırısı

Siyonist rejimin Yemen'e yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.

Siyonist rejimin Yemen'e yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiği duyuruldu.

El Mesire televizyonu, Siyonist rejime ait savaş uçaklarının Yemen’in Hudeyde kentini hava saldırısıyla hedef aldığını açıkladı.

Konuyla ilgili henüz daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Dün gece, Siyonist rejim Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarına yönelik saldırı planladığını açıklamıştı.

Bu saldırılar, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin mazlum Filistin halkına destek amacıyla yürüttüğü operasyonların etkili olması sonrasında gerçekleşti.

News ID 1927567

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