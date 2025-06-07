İsveç'te İsrail rejimi protesto edildi

Stockholm'ün Odenplan bölgesinde bir araya gelen yaklaşık 20 bin eylemci Siyonist İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Kurban Bayramı'nda saldırılarının önüne geçilmesini istedi.

Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler, "Filistin'de katliam var", "Özgürlük yakındır", "Gazze'de soykırım var", "Gazze için acil süresiz ateşkes" yazılı pankartlarla yürümeye başladı.

"Filistin halkı yalnız değildir" ve "Filistin için ses ver" sloganları atan göstericiler, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.

Gösteriye destek veren doktor ve hemşireler de Filistin'de öldürülen çocukların unutulmaması için ellerinde kanlı oyuncak bebekler taşıdı.