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30 May 2025 16:27

İran, Rusya ve Çin'den Viyana'da üçlü toplantı

İran, Rusya ve Çin'den Viyana'da üçlü toplantı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı öncesi İran, Rusya ve Çin temsilcilerinin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da üçlü toplantı yapıldı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı öncesi İran, Rusya ve Çin temsilcilerinin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da üçlü toplantı yapıldı.

Rusya'nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mikhail Ulyanov, Perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda üçlü toplantı hakkında bilgi verdi.

Rus diplomat, “Bugün değerli meslektaşlarım Çin ve İran'ın daimi temsilcileriyle bir araya gelerek, önümüzdeki UAEA Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde gündemdeki konuları değerlendirdik. Bu üçlü format oldukça faydalı oldu ve tutumlarımızı iyi bir şekilde uyumlaştırmamıza yardımcı olur'' dedi.

UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı 9-13 Haziran tarihlerinde Viyana'da yapılacak.

News ID 1927297

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