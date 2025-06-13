Erakçi, Ürdünlü mevkidaşı ile İsrail saldırısını ele aldı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Eymen es-Safedi , Siyonist rejimin İran’a yönelik askeri saldırılarını kınarken İsrail saldırısını uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlali olarak değerlendrdi.

Erakçi ise, Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırganlığını kınayan Ürdün'e gösterdiği tutumdan dolayı teşekkür etti.

Bakan Erakçi, "Bu saldırı, İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir ihlaldir ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın büyük bir ihlalidir. İran silahlı kuvvetleri, meşru müdafaa hakkı temelinde bu Siyonist saldırganlığa kararlı bir yanıt verecektir." dedi.