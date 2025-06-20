Avrupa Troikası ve Avrupa Birliği'nin Erakçi ile görüşmesinin ardından ortak açıklaması

Al-Mayadeen'e göre, İngiltere, Almanya ve Fransa dışişleri bakanları, AB dış politika şefiyle birlikte, Cenevre'de İran dışişleri bakanıyla görüştükten sonra Cuma günü ortak bir açıklama yaparak şunları söyledi: Tüm taraflar gerginliği daha da tırmandıracak adımlardan kaçınmalıdır.

Sözde Avrupa Troika ülkelerinin dışişleri bakanları ve AB temsilcisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor: İran'ın nükleer silah edinmemesini sağlamak için müzakereli bir çözüm çağrısında bulunuyoruz.

Açıklamada, İran'ın nükleer programının barışçıl niteliğine bakılmaksızın şu ifadeler yer alıyor:

İran'ın nükleer programının genişletilmesiyle ilgili önceki endişelerimizi yineliyoruz.

Müzakerelerin devamını destekliyor ve ABD'nin müzakereli bir çözüm bulma çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Gelecekte tekrar görüşme isteğimizi ifade ediyoruz.