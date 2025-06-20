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20 Haz 2025 22:37

Avrupa Troikası ve Avrupa Birliği'nin Erakçi ile görüşmesinin ardından ortak açıklaması

Avrupa Troikası ve Avrupa Birliği'nin Erakçi ile görüşmesinin ardından ortak açıklaması

İngiltere, Almanya ve Fransa dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği Dış Politika Şefi, Cenevre'de İran Dışişleri Bakanı ile yaptıkları görüşmenin ardından ortak açıklama yaparak, "Müzakerelerin devamını destekliyoruz" dedi.

Al-Mayadeen'e göre, İngiltere, Almanya ve Fransa dışişleri bakanları, AB dış politika şefiyle birlikte, Cenevre'de İran dışişleri bakanıyla görüştükten sonra Cuma günü ortak bir açıklama yaparak şunları söyledi: Tüm taraflar gerginliği daha da tırmandıracak adımlardan kaçınmalıdır.

Sözde Avrupa Troika ülkelerinin dışişleri bakanları ve AB temsilcisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor: İran'ın nükleer silah edinmemesini sağlamak için müzakereli bir çözüm çağrısında bulunuyoruz.

Açıklamada, İran'ın nükleer programının barışçıl niteliğine bakılmaksızın şu ifadeler yer alıyor:

İran'ın nükleer programının genişletilmesiyle ilgili önceki endişelerimizi yineliyoruz.

Müzakerelerin devamını destekliyor ve ABD'nin müzakereli bir çözüm bulma çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Gelecekte tekrar görüşme isteğimizi ifade ediyoruz.

News ID 1928005

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