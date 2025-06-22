Devrim Muhafızları'nın operasyonları durmadan devam edecek

ABD'nin İran'a yönelik saldırısının ardından açıklamada bulunan Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur, Devrim Muhafızları Hava-Uzay birliklerinin icra ettiği perasyonların durmadan devam edeceğini bildirdi.

Savaş operasyonları odasında konuşan Tümgeneral Pakpur, misilleme operasyonlarıyla Siyonistlere aman verilmeyeceğini söyledi.

Tümgeneral Pakpur, "Zaman ilerledikçe insanların dayanışması güçlenir ve bu ilahi bir armağandır." dedi.

Tümgeneral Pakpur, gönüllü halktan oluian güçlerin seferberlik için sahada olacağını da sözlerine ekledi.