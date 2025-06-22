ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısını hangi ülkeler kınamadı?

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırgan eyleminin ardından, Orta Doğu ve Avrasya'dan Latin Amerika'ya kadar dünyadaki birçok ülke bu saldırganlığı kınadı. Ancak beklendiği ve öngörüldüğü gibi, üç Avrupa ülkesi, İngiltere, Fransa ve Almanya ve onlardan önce Avrupa Birliği dış politika başkanı, uluslararası normları ve kuralları ihlal eden bu eylemi kınamadı ve bunun yerine İran'ı, ülkemizin Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Araqchi'ye göre hiç ayrılmadığı ve geri dönmek istemediği müzakere masasına geri dönmeye çağırdı.