Tahran ve Kerce savunma sistemleri devreye girdi

Tahran hava savunması, birkaç dakika önce İsrail rejimine ait küçük insansız hava araçlarına karşı harekete geçti.
Aynı zamanda Kerce hava savunması da İsrail saldırılarına karşı şehir semalarında aktif hale getirildi.
Tahran hava savunması, birkaç dakika önce İsrail rejimine ait küçük insansız hava araçlarına karşı harekete geçti.
Tahran hava savunması, birkaç dakika önce İsrail rejimine ait küçük insansız hava araçlarına karşı harekete geçti.
Aynı zamanda Kerce hava savunması da İsrail saldırılarına karşı şehir semalarında aktif hale getirildi.
yorumunuz