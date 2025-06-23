Tümgeneral Pakpur: İran'a yönelik tekrarlanan saldırılar daha ezici yanıtlarla sonuçlanacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı, ABD Başkanı'na hitaben yaptığı konuşmada, "İran'a yönelik saldırganlığınızı tekrarlarsanız çok daha yıkıcı ve esef verici tepkiler alacağınız konusunda sizi uyarıyoruz" dedi.