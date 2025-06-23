Devrim Muhafızları Başkomutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur, Fetih Müjdesi Operasyonu adı altında ABD üssüne yapılan saldırının ardından yaptığı açıklamada, Amerikan başkanına hitaben, "İslam Cumhuriyeti'nin kutsal düzeni ve İran'ın gururlu şehitler yetiştirme toprakları defalarca ihlal edilirse, tarihe ders olacak daha yıkıcı ve üzücü tepkiler alacağı konusunda uyarıyoruz." dedi.
Tümgeneral Pakpur: İran'a yönelik tekrarlanan saldırılar daha ezici yanıtlarla sonuçlanacak
İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı, ABD Başkanı'na hitaben yaptığı konuşmada, "İran'a yönelik saldırganlığınızı tekrarlarsanız çok daha yıkıcı ve esef verici tepkiler alacağınız konusunda sizi uyarıyoruz" dedi.
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