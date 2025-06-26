Macron ve Grossi, İran'ı görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile Paris’teki Élysée Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmede İran’ın nükleer programı ve Ajans’ın İran’daki denetim görevlerinin geleceği ele alındı.

Macron, görüşmenin ardından X sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Ajans’ın İran’daki görevine en kısa sürede yeniden başlaması hayati önem taşıyor. Fransa, nükleer güvenlik açısından kilit role sahip olan UAEA’yı desteklemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Aynı gün, İran Meclisi’nde yapılan oylamada, hükümetin UAEA ile işbirliğini askıya almasını öngören bir yasa tasarısı kabul edildi.

Grossi de görüşmenin ardından X hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı ile zamanlaması yerinde ve verimli bir görüşme gerçekleştirdim. İran’la diyalog ve diplomasi için gerçek bir fırsat yaratılması adına tüm taraflar yapıcı ve kararlı bir şekilde hareket etmelidir. Fransa’nın nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarımıza verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür ederim." dedi.

Macron ayrıca, Lahey’de düzenlenen NATO zirvesi sırasında yaptığı açıklamada, İran nükleer anlaşmasının (JCPOA) geleceğinin birkaç hafta içinde netlik kazanması gerektiğini vurguladı.

"Resmi olarak bu anlaşma hala yürürlükte, ancak yaz aylarında artık bir karar verilmesi gerekiyor. Ekim ayı yaklaşıyor ve anlaşmadaki kısıtlamalar sona eriyor. Bu çerçevenin sürüp sürmeyeceğine karar vermeliyiz." ifadelerini kullanan Macron, Avrupa’nın teknik ve diplomatik çalışmalarını yeniden başlatması gerektiğini söyledi.

Macron ayrıca, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bu süreçte kilit rol oynuyor. ABD, AB ve İran şu anda bu konuda temas halindeler." diye konuştu.