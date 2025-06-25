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25 Haz 2025 18:00

İran: Savaş mantığı çöktü, diplomasiye geri dönün

İran: Savaş mantığı çöktü, diplomasiye geri dönün

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, savaş mantığının hezimete uğradını belirterek, diplomasi çağrısı yaptı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Tehdit, korkutma ve İran'ı barışçıl nükleer programından vazgeçmeye zorlamak için askeri güç kullanma mantığı, savaş kışkırtıcılarının son yenilgisinden sonra daha da anlamsız hale geldi. Savaş mantığı çöktü, diplomasi mantığına geri dönün." denildi.

Daha önce İran’ın BM Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Emir Said İrevani, ABD ve Avrupa ülkelerinin özellikle İngiltere, Fransa ve Almanya diplomasi sürecini baltaladığını söylemişti.

News ID 1928197

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