Siyonist rejim saldırısında ağır yaralanan komutan şehit oldu

Siyonist rejimin düzenlediği saldırıda ağır yaralanan İran Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tuğgeneral Ali Şademani şehit oldu.
İsrail rejimi 13 Haziran günü gece saatlerinde İran'ın stratejik noktalarını hedef alan bir saldırı düzenledi.
İran medyası, İsrail rejimi saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade ve Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Gulam Ali Reşid’in şehit olduğunu duyurdu.
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