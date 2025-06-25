Grossi’den İran’ın UAEA'ya kapıları kapatmasına tepki

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran’ın ajansla işbirliğini askıya alma planının ayrıntılarının onaylanmasına tepki göstererek, uluslararası toplumun İran’ın nükleer tesislerine yönelik denetimlerin durdurulmasını kabul edemeyeceğini söyledi.

İran’daki nükleer tesislerin denetimlerinin devamının çok önemli olduğunu belirten Grossi bağlantının yeniden sağlanması için muhtemelen Viyana’da girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Şu anda İran’daki nükleer sahalara yönelik denetim mekanizmasının aksadığını dile getiren Grossi, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarına dair önleyici tedbirler aldığını kendisine bildirdiğini aktardı.

Grossi ayrıca "Nükleer denetçilerin İran’daki tesislere geri dönmesi öncelikli konudur." diye kaydetti.