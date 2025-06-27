Tahran Cuma Namazı Hatibi: ABD ve İsrail'e yenilgiyi dayattık

Tahran Cuma Namazı Hatibi Hüccetü’l-İslam Ebuturabi Ferd, Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırılarına değinerek, “13 Haziran Cuma günü ABD ve Siyonist rejime ait son derece modern uçaklar ve insansız hava araçları, Amerika'nın en üst düzey siyasi ve askeri yetkililerinin istihbarat desteği ve komutasıyla İran topraklarına saldırı başlattı. Bu geniş kapsamlı operasyonun, bazı Batılı uzman ve tanınmış isimlerin ifadesine göre en az yirmi yıldır planlandığı, ve saldırının amacının, işgalci ve cani rejimin başbakanının açık ifadelerine göre, İran’ın barışçıl nükleer bilgi, teknoloji ve tesislerini yok etmek, füze tehditlerini ortadan kaldırmak, ve ülkeyi parçalamak ile yönetimini değiştirmek olduğu bildirildi” dedi.

Tahran Cuma Namazı Hatibi, bu saldırının temelinin stratejik bilgiler ve yanlış büyük ölçekli hesaplamalar olduğunu vurgulayarak,“CIA ve Mossad gibi istihbarat servislerinin yanlış hesaplarına göre, uzun süreli, sözde felç edici yaptırımların getirdiği ekonomik ve yaşam zorlukları, özellikle 2022 olaylarının ardından oluşan kültürel, sosyal ve siyasi kırılmalar, İran toplumunu büyük bir kırılganlığa sürüklemişti” ifadesini kullandı.

Hüccetü’l-İslam Ebuturabi Ferd, konuşmasının devamında “Onlar, İran’ın nükleer bilgi ve gücünü yok ederek, güvenliksizliği ve kaosu artırarak, kalkınma ve ilerleme altyapılarını hedef alarak, İsrail’in bölgede ileri düzey nükleer silahlara sahip tek askeri güç olarak kalacağını sanmışlardı” ifadelerinde bulundu.

Hüccetü’l-İslam Ebu Turabi Ferd, uluslararası kurumları değersiz bulduğunu belirterek şunları söyledi:

“Uluslararası kurumlar artık değerini kaybetmiştir. Ülkeler kendi güvenliklerini kendileri sağlamalıdır. ABD ve Batı, bir kez daha tüm siyasi, askeri ve medya güçleriyle İran’a karşı cephe aldı.

Yeni bir Ortadoğu inşa etmek için yola çıktılar. Ancak İran’ın ABD’nin bölgedeki askeri üssüne ve işgal altındaki topraklarda Tel Aviv, Hayfa ve diğer noktalara yaptığı ezici saldırılarından sonra ABD ve İsrail'in tek taraflı ateşkes ilanı, onların İran’a askeri saldırıyla yeni bir düzen dayatma çabasının başarısız olduğunu gösterdi.”

Tahran Cuma Namazı Hatibi, bu büyük ve tarihi olayın İran’ın bölgedeki ve uluslararası düzeydeki rolünü önemli ölçüde artırdığını vurgulayarak, “İran, biri ABD olan iki nükleer güce karşı savaşta iradesini onlara kabul ettirdi. ABD’nin dünya çapındaki üsleri iki kez füze saldırısına uğradı ve her ikisi de İran tarafından düzenlendi” dedi.

Ebu TurabiFers, İran’ın kazandığı zaferin ülkenin uluslararası düzeydeki konumunu olağanüstü bir şekilde değiştirdiğini söyledi.