İran’dan Suudi Arabistan’a yazılı mesaj

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’nin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’a hitaben kaleme aldığı yazılı mesaj, İran’ın Riyad Büyükelçisi Ali Rıza İnayeti tarafından Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdulkerim el-Hureyci’ye teslim edildi.

Mesajda iki ülke arasındaki ilişkiler ile bu ilişkilerin tüm alanlarda nasıl geliştirilebileceğine dair konular yer aldı.

Görüşme, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleşti. İran Büyükelçisi ile Suudi Bakan Yardımcısı, görüşmede ikili ilişkiler ve tarafların ortak ilgi gösterdiği çeşitli meseleleri de ele aldılar.