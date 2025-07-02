Erakçi Tacik mevkidaşıyla bölgesel gelişmeleri ele aldı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraceddin Mehriddin ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Siyonist rejim ile ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Tacik Bakan, Siyonist rejim ve ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırılarını Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukukun temel ilkelerini açıkça ihlal eden eylemler olarak niteleyerek bu saldırıları bir kez daha kınadı.

Mehriddin ayrıca Tacik halkı ve hükümeti adına İran halkı ve hükümetine başsağlığı ve dayanışma mesajını iletti.

Siraceddin Mehriddin, Tacikistan’ın bu gayrimeşru saldırıları uluslararası platformlarda ve diğer ülkelerle ikili ilişkiler çerçevesinde kınadığını ve İran halkının bu zorlu süreci de kararlılıkla geride bırakacağına inandığını ifade etti.

Erakçi ise Tacikistan hükümetinin bu saldırılara karşı gösterdiği tutumdan ötürü teşekkür etti ve bölge ülkeleri ile İslam dünyasının Siyonist rejim ve ABD’nin saldırılarını kınamasını, uluslararası toplumun bu yasa dışı eylemlerin tehlikelerine dair ortak bir farkındalık geliştirdiğinin göstergesi olarak değerlendirdi.

Erakçi ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve diğer uluslararası kuruluşların, uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu soykırımcı rejimi sorumlu tutmaları gerektiğini vurguladı.