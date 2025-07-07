İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği yeniden faaliyete geçti

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Tahran Büyükelçiliğimiz geçici bir süre kapalı kaldıktan sonra yeniden faaliyete geçti'' denildi.
Bakanlığın yayımladığı güncel seyahat duyurusunda, Tahran'daki Büyükelçiliğin faaliyetlerinin normale döndüğü ifade edildi.
Londra hükümeti, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın ardından bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle İran'daki büyükelçiliğinde çalışan İngiliz personelini geçici olarak geri çektiğini duyurdu.
İsrail rejiminin İran'a saldırıları nedeniyle kapatılan İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği, bölgedeki tansiyonun düşmesiyle yeniden faaliyete geçtmişti.
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