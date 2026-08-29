İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş yanlısı olmadıklarını ancak her türlü saldırıya karşı güçlü bir şekilde direnerek savunma yapacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün katıldığı toplu açılış töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.

Pezeşkiyan, “Savaş istemiyoruz ancak saldırılara karşı güçlü şekilde duracağız” dedi.

Diyalog ve mutabakat temelinde hareket edildiği takdirde sorunların çözülebileceğini ve imtiyazların alınabileceğini kaydeden Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump’ın kaos yaratmamasının ve İsrail’in güvensizlik ve saldırılara son vermesinin ülke, bölge ve dünya yararına olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, kaos çıkaran tarafın İslam ülkeleri olmadığını, aksine İsrail’in Müslümanları birbirine düşürmeye çalıştığını belirterek, “İslam ülkelerinin birliğiyle bu hain planları boşa çıkaracağız” ifadesini kullandı.

Ulusal birlik, uyum ve gece gündüz gayret göstererek tüm sorunların üstesinden geleceklerini kaydeden Pezeşkiyan, “Dünyanın huzuru bizim bölgemizin içinden şekillenmektedir.” diye konuştu.