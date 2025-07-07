Yemen: İsrail’e yük taşıyan gemi batıyor

İsrail’e giden bir yük gemisi Kızıldeniz’de Yemen açıklarında uğradığı saldırı sonucu alev alırken, son olarak geminin su aldığı ve mürettebatının gemiyi terk ettiği açıklanmıştı.

Yemen silahlı kuvvetleri ise, işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını ihlal eden Magic Seas adlı geminin hedef aldıklarını doğruladı.

Yemen'den yapılan ikinci açıklamada, ''Kızıldeniz'de seyreden Magic Seas gemisi 2 insansız deniz altı aracı, 5 füze ve 3 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı'' ifadesi kullanıldı.

Açıklamaya göre, İsrail’e yük taşıyan Magic Seas adlı gemi batıyor.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) ve deniz güvenliği firması Ambrey, Yunan şirketi Allseas Marine’e ait olan gemi, birden fazla insansız deniz aracıyla vurulduğunu bildirdi.

Yunan şirketi Allseas Marine’in işlettiği çok sayıda geminin daha önce İsrail limanlarına uğradığı biliniyor.

Yemen’de Ensarullah Hareketi katil İsrail’in Gazze’deki saldırılarına yanıt olarak 31 Ekim 2023’ten beri Yemen açıklarında İsrail’e giden gemileri hedef aldığı biliniyor.