Yemen Siyonist rejimin 2 stratejik hedefini vurdu

El Cezire’ye göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, eş zamanlı ve iki aşamalı bir askeri operasyonla işgal altındaki topraklarda iki Siyonist hedefe doğru 3 insansız hava aracı (İHA) fırlattığını duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin açıklamasına göre, bu İHA’lardan ikisi Negev bölgesindeki önemli bir askeri hedefi vururken, üçüncü İHA da Eilat limanını hedef aldı.

Açıklamada, Yemen’in, Gazze’ye yönelik saldırı ve kuşatmaya karşı durmak ve Arap ve İslam ülkelerine yönelik saldırıları reddetmek için kendi imkan ve kabiliyetleri çerçevesinde rolünü oynadığı belirtildi.

Seri, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonlarının, Gazze’ye yönelik saldırıların sona ermesi ve bu bölgedeki kuşatmanın kaldırılmasına kadar devam edeceğini kaydetti.