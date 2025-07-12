İran: UAEA ile işbirliğimizi durdurmadık

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, bugün Tahran'da düzenlenen büyükelçiler toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi.

Erakçi, ''İran'ın nükleer progamı barışçıldır ve böyle kalacaktır'' dedi.

İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nın (NPT) üyesi olarak kalmaya devam edeceğini belirten Erakçi, ''İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki Nükleer Koruma Anlaşması'nı yerine getireceğiz. Bundan böyle Ajans'la iletişim İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi aracılığıyla yürütülecek'' ifadesini kullandı.

ABD ile İsrail’in İran saldırılarını kınayan 120 ülkeye teşekkür eden Erakçi, ''ABD ve Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırganlığı uluslararası hukuka aykırıdır. Bir dizi ülkenin bu saldırıları kınamaması üzüntü vericidir’’ değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi sözlerine şöyle devam etti:

"Ne yazık ki BM Güvenlik Konseyi bu saldırıları kınamadı. UAEA Yönetim Kurulu bu saldırıları kınamaya yanaşmadı. Bu saldırılarda İran'ın nükleer tesisleri hasar gördü, ancak NPT ve uluslararası hukukun imajı da ciddi şekilde zarar gördü''

Diplomasi ve müzakereye geri dönmekten başka bir yol olmadığını savunan Erakçi, şunları kaydetti:

''Son savaş bunu her zamankinden daha fazla kanıtladı.

Elbette ki İran olarak diplomasiye hazırız. Ancak her şeyden önce, diplomasiyi emellerine ulaşmak için araç olarak kullanan karşı tarafların diplomasi istediklerine dair güvence vermeleri gerekiyor.''

Erakçi, tetik mekanizmasının (snapback)" işletilmesi konusunda Avrupalı taraflara uyarıda bulunarak, ''Eğer bu ülkeler tekik mekanizmasını işletmeye yönelirlerse, İran nükleer sorununun çözümü daha karmaşık hale gelecektir. ABD askeri seçeneğe başvurdu ve Avrupalılar da aynı hatayı yapmış olacaktır. Bu tür hatalar müzakere ve diplomasiyi daha da zorlaştıracaktır. Söz konusu mekanizmasının işletilmesi, Avrupa'nın İran nükleer meselesindeki rolünün sonu anlamına geliyor. Umarız Avrupa ülkeleri ve ABD rasyonelliğe geri döner. Onların baskı araçlarını bırakıp diplomasiye geri dönmelerini umuyoruz. Çünkü müzakere yoluyla çözüme ulaşmaktan başka bir seçenek yok" dedi.

Bakan Erakçi, herhangi bir müzakere sürecinde İran'ın uranyum zenginleşme hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

İran’ın askeri gücünü müzakere etmeyeceğini dile getiren Erakçi, ''İran olarak her durumda savunma yeteneklerimizi, özellikle askeri gücümüzü koruyacağız. Son savaşta askeri gücümüzü iyi şekilde göstermiş olduk ve bu yetenek hiçbir müzakerenin gündeminde yer almayacaktır'' diye konuştu.