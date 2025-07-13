Pezeşkiyan: Silahlı kuvvetlerin kabiliyeti Siyonist düşmanı başarısızlığa uğrattı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan bu Pazar sabahı, Petrol Bakanlığı'ndaki bir toplantıya beklenmedik bir şekilde katılarak savaş sırasında hizmetlerin sürdürülmesi ve enerji taşıyıcılarının tedarikinde yaşanan sıkıntıların ve zorlukların önlenmesi için çaba sarfeden bakanlık personeli ve yöneticilerine teşekkür etti.

Pezeşkiyan burada yaptığı konuşmada, "Siyonist rejimin heybetini yerle bir eden silahlı kuvvetlerin kabiliyetleri ve füzeleri yanında, halk birlik ve beraberlikle sahada olmasaydı, başarımız ve zaferimiz mümkün olmazdı" dedi.

Pezeşkiyan, konuşmasının bir başka bölümünde, diplomasi yolunu ilerletmek suretiyle savaş ve çatışmaların tekrarını önlemeye çalıştıklarını belirterek, "Savaş kimsenin çıkarına değildir ve asla bir kazananı olmaz. Ulusal Mutabakat Hükümeti sloganı ve yaklaşımı temelinde, iç uyum ve komşularımız ve dünyanın diğer ülkeleriyle dostlukla barış, huzur ve istikrar yolunu ilerletmeye çalışıyoruz; hiçbir zaman zorbalık yoluna uğramadık ve uğramayacağız, ancak hiçbir şekilde zorbalığa boyun eğmeyeceğiz." ifadesini kullandı.