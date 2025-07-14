Moskova'dan Axios'un İran iddiasına sert yalanlama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Axios sitesinin İran’a uranyum zenginleştirmeyi tamamen bırakmasını teklif ettiğine dair iddiaları “kirli bir provokasyon” olarak tanımlayarak kınadı.

Bakanlık açıklamasında, bu tarz haberlerin Batılı medyanın “derin devlet” ve istihbarat elitleriyle iş birliği içinde yayıldığını savundu.

Axios’un haberine göre, Moskova'nın İran’a yönelik teklifinde, İran içindeki uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulması yer alıyordu. Ancak Rusya bu iddiayı net bir şekilde yalanladı ve böyle bir teklifin hiçbir zaman yapılmadığını açıkladı.