Bekayi: Uluslararası kurumlar anlamını ve otoritesini yitiriyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, uluslararası kurumların meşruiyet, etkinlik, otorite ve misyonlarını kaybetmekte olduğunu söyledi.

Bekayi, “Filistin Özel Raportörü baskıya ve yaptırıma uğruyor, işgal altındaki topraklara ilişkin soruşturma komisyonunun üyeleri topluca istifa ediyorsa, bu kurumlar artık gerçeği bile kayıt altına alamaz hale gelmiş demektir.” ifadelerini kullandı.

Bu istifaların basit bir olay değil, küresel hukuk ve norm düzeninin çöküşüne dair bir alarm olduğunu belirten Bekayi “Uluslararası kurumlar kendi anlamlarını kaybediyor. Gelecek nesiller şunu okuyacak: Küresel düzen savaşla değil, zulüm karşısında suskunluk, eylemsizlik ve çifte standart yüzünden çöktü.” diye kaydetti.