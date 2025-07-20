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20 Tem 2025 14:00

Katil İsrail Gazze’de yardım bekleyen sivilleri vurdu

Katil İsrail Gazze’de yardım bekleyen sivilleri vurdu

Siyonist rejim ordusunun Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 30 kişi şehit düştü, yaklaşık 100 kişi yaralandı.

TRT Haber'e göre, Hastane kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, Siyonist rejim ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısında yine yardım alabilmek için bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

Siyonist rejim ordu birlikleri, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Sudaniye bölgesinde insani yardım alabilmek için bekleyen sivillerin üzerine zırhlı araçlardan ateş açtı, topçu atışları düzenledi.

Saldırılarda 30 kişi şehit düşerken, yaklaşık 100 kişi de yaralandı.

Hastane kaynakları, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde kısıtlı imkanlarla hizmet vermeye çalışan hastanelerin aynı anda onlarca yaralıyı kabul etmek zorunda kaldığını aktardı.

Siyonist rejimin 22 aydan beri sürdürdüğü bombardıman ve abluka nedeniyle hastanelerde malzeme bulmakta büyük zorluk çekildiğini vurgulayan kaynaklar, Gazze Şeridi'nde hizmet vermeye gayret eden hastanelerdeki durumun "felaket" boyutunda olduğunun altını çizdi.

News ID 1928818

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