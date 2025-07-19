Yemen'den Ben Gurion Havalimanı'na füze saldırısı

El Mesire’ye göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı bir açıklamada, Yemen’in önemli bir askeri operasyon gerçekleştirdiğini ve işgal altındaki Yafa bölgesinde bulunan Ben Gurion Havalimanı’nı “Filistin 2” tipi süpersonik balistik füze ile vurduğunu belirtti.

Yahyya Seri, söz konusu operasyonun hedeflerine ulaştığını, milyonlarca Siyonistin sığınaklara kaçmasına ve bu havalimanındaki uçuşların durdurulmasına yol açtığını ifade etti.

Açıklamada ayrıca, Ben Gurion Havalimanı’na yapılan saldırının, Filistin halkının ve direnişçilerinin mazlumiyetine destek yolunda bir zafer ve Gazze Şeridi’nde işlenen soykırıma karşı bir tepki olduğu vurgulandı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, tüm İslam ve Arap ümmetine hitaben, Gazze’deki kardeşlerine destek cephesine katılmaları çağrısında bulunurken, Gazze’ye yönelik saldırılar durdurulup bu bölgedeki kuşatma kaldırılana kadar Yemenlilerin Gazze’yi destekleme operasyonlarının süreceğini vurguladı.

Siyonist rejim medyası, Yemen’den işgal altındaki topraklara füze atılmasının ardından Guş Dan bölgesi ve işgal altındaki Kudüs’teki sakinlerden sığınaklara kaçmalarının istendiğini duyurdu.

Siyonist medyası ayrıca, Yemen’den işgal altındaki topraklara füze atılması üzerine Ben Gurion Havalimanı’nın da kapatıldığını bildirdi.

Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonu ise, son 48 saat içinde Yemen’den işgal altındaki topraklara atılan ikinci füze olduğunu itiraf etti.