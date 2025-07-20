Binyamin Netanyahu zehirlendi!

Siyonist rejimin başbakanlık ofisinden Pazar günü yapılan açıklamada, Netanyahu'nun gıda zehirlenmesi geçirdiği, iyileşmekte olduğu ve önümüzdeki üç gün boyunca evinde dinlenirken görevlerini yerine getirmeye devam edeceği belirtildi.

75 yaşındaki işgalci Netanyahu'nun gece saatlerinde rahatsızlandığı ve bağırsak iltihabı ve dehidrasyondan muzdarip olduğunun tespit edildiği ve bunun için damardan sıvı aldığı belirtildi.

Ofisinden yapılan açıklamada “Doktorlarının talimatları doğrultusunda Başbakan önümüzdeki üç gün boyunca evinde istirahat edecek ve uzaktan çalışacak” denildi.

Netanyahu'ya 2023 yılında kalp pili takılmış ve geçtiğimiz Aralık ayında idrar yolu enfeksiyonu teşhisi konulduktan sonra prostatı alınmıştı.