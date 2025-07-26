Yemen, İsrail'e ait 4 noktayı füze ve İHA'larla hedef aldı

El Mesire’ye göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri, Beerşeba bölgesinde Siyonist rejime ait kritik bir hedefe karşı “Filistin-2” hipersonik füzeleriyle özel bir askeri operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin açıklamasında ayrıca, Yemen İHA kuvvetlerinin de üç ayrı askeri operasyon düzenlediği, bu operasyonlarda sırasıyla Um Raşraş, Askalan (Aşkelon) ve el-Hudeyra bölgelerindeki üç kritik hedefin vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu askeri operasyonların başarıyla hedeflere isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: “Tutumumuz sabittir ve geri dönüşü yoktur; her türlü sonucu göze alarak, adalet gerçekleşene kadar Filistin halkını desteklemeye devam edeceğiz.”

Yemen Silahlı Kuvvetleri son olarak, “Operasyonlarımız ancak Gazze savaşı sona erdiğinde ve Gazze’ye yönelik tam abluka kırıldığında duracaktır” vurgusunu yaptı.